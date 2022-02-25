У Харкові одна з російських ракет потрапила прямо в пішохідний перехід (фото)

Одна з ракет приземлилася неподалік від Академії Нацгвардії

У Харкові, де метро стало головним укриттям і переповнене городянами, у соціальних мережах повідомляють про падіння ракет у районі Кінного ринку. Фотографії з місця НП з’явилися у місцевих телеграм-пабликах у п’ятницю, 25 лютого.

Так, у соцмережах повідомляють, що ракети впали неподалік Кінного ринку (поряд із станцією метро Захисників України) близько 11:30. До речі, там поруч знаходиться Національна академія Національної гвардії України.

Про цю подію поінформував у своєму Телеграм-каналі і радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, це був удар "Ураганом" чи "Смерчем". Про постраждалих не повідомляється.

Зазначимо, що напередодні жителі у соціальних мережах повідомляли, що чують вибухи. Після чого в Харкові й зафільмували снаряди, що впали.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під Харковом відбуваються зіткнення української армії з російськими військами. Так, на одному з відео, опублікованому в мережі, зафільмували, як наші бійці знешкодили російський танк, а окупантів взяли в полон. Очевидці пишуть, що молоді бійці при зустрічі з ЗСУ почали плакати.