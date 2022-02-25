У Харкові окупанти поцілили снарядом у житлові будинки: фото руйнувань

Інформації про постраждалих поки немає

У п'ятницю, 25 лютого, Харків неодноразово потрапляв під обстріли російських окупантів. В результаті однієї із атак був пошкоджено кілька багатоквартирних будинків у районі Північна Салтівка.

Подробиці передає "Суспільне", посилаючись на місцеві Telegram-канали.

Попередньо стверджується, що обстріл будинків відбувся по вулиці Наталії Ужвій. Якими саме снарядами вівся вогонь, додатково не повідомляється.

Утім, фотографії з місця події підтверджують масові руйнування у пошкоджених будівлях.

Обстріляні стіни, розбиті вікна (нерідко навіть металопластикові), подвір'я усіяне уламками скла. Відомо про пошкодження газової труби.

Інформації про жертв чи поранених у результаті такого цинічного нападу поки не існує.

Додатково відомо, що через атаку російської армії пошкоджень зазнав газопровід високого тиску, котрій розташований в Ізюмському районі. Через це понад 500 родин та важливих об'єктів інфраструктури Харківщини залишилися без газу.

Зазначимо, що подібні цинічні атаки — не рідкість для російського окупанта. За кілька годин до цього армія противника завдала прицільні удари по місту Охтирка, що на Сумщині. В результаті атаки "Ураганів" були пошкоджені місцеві будинки, а також один із дитячих садочків. Є поранені діти та кілька загиблих дорослих.

Також ми писали про масову атаку Росії на Старобільск Луганської області, що також стало причиною смерті місцевих жителів.