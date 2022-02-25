У Харкові окупанти поцілили снарядом у житлові будинки: фото руйнувань
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Інформації про постраждалих поки немає
У п'ятницю, 25 лютого, Харків неодноразово потрапляв під обстріли російських окупантів. В результаті однієї із атак був пошкоджено кілька багатоквартирних будинків у районі Північна Салтівка.
Подробиці передає "Суспільне", посилаючись на місцеві Telegram-канали.
Попередньо стверджується, що обстріл будинків відбувся по вулиці Наталії Ужвій. Якими саме снарядами вівся вогонь, додатково не повідомляється.
Утім, фотографії з місця події підтверджують масові руйнування у пошкоджених будівлях.
Обстріляні стіни, розбиті вікна (нерідко навіть металопластикові), подвір'я усіяне уламками скла. Відомо про пошкодження газової труби.
Інформації про жертв чи поранених у результаті такого цинічного нападу поки не існує.
Додатково відомо, що через атаку російської армії пошкоджень зазнав газопровід високого тиску, котрій розташований в Ізюмському районі. Через це понад 500 родин та важливих об'єктів інфраструктури Харківщини залишилися без газу.
Зазначимо, що подібні цинічні атаки — не рідкість для російського окупанта. За кілька годин до цього армія противника завдала прицільні удари по місту Охтирка, що на Сумщині. В результаті атаки "Ураганів" були пошкоджені місцеві будинки, а також один із дитячих садочків. Є поранені діти та кілька загиблих дорослих.
Також ми писали про масову атаку Росії на Старобільск Луганської області, що також стало причиною смерті місцевих жителів.
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