Харківщина дає відсіч російському ворогу

Ворог відступає, проте пересуватись містом небезпечно

Українські військові героїчно продовжують відстоювати Харківську область, незважаючи на атаки російських окупантів, повідомляє голова Харківської військової обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Учора окупаційні війська продовжували бойові дії з напрямку Дергачів, Циркунів та з Чугуївського напрямку. Були спроби прорвати оборону з боку Високого. За вчора ворог зазнав дуже великих втрат. Більше ста одиниць ворожої броньованої техніки та сотні вбитих ворогів.

Українські воїни героїчно відстоюють кордони міста Харків та перекривають всі напрями.

Учора були випадки прориву оборони. Кілька ворожих танків зайшли у місто, після чого були знищені і контроль було відновлено нашими військами.

Після серйозного опору наших героїв ворог, почав ганебно цілити з артилерії по соціальній інфраструктурі, снаряди влучили у центр крові на Олексіївці та дитячу обласну лікарню.

Пошкоджено житлові будинки на Салтівці та ХТЗ. Були намагання знищити військові об’єкти в центрі міста. На жаль, є постраждалі.

Наразі, комендантська година завершена, однак, пересуватись містом небезпечно!!!

Вночі працювали диверсійно розвідувальні групи ворога. Їх мета — завербувати цивільне населення, визначити цілей та закладок електронних міток для ворожої артилерії. Окупанти працюють групами від двох до п’яти осіб. Про всі випадки виявлення підозрілих осіб повідомляйте поліцію або військових!

"Ми фіксуємо випадки пошкоджень газогонів, єлектромереж, водогонів та іншої критично важливої інфраструктури населених пунктів області. Ремонтні бригади вже приступили до аварійних робіт. Так, обстріли тривають, але ми робимо все можливо, щоби у найкоротший термін усунути пошкодження. Виходити з укриттів небезпечно! Очікуємо масивного обстрілу наших позицій з ворожої артилерії та літаків", — підкреслює Синєгубов.

Голова Харківської військової ОДА наголосив, що знаходиться у Харкові і постійно підтримує зв'язок з центральними державними органами влади за верховним головокомандувачем Володимиром Зеленським.

"Шановні громадяни! Я пишаюсь вашою витримкою і вірою в нашу армію — в наших героїв. Ви вже багато зробили, але треба і надалі зберігати спокій, мати холодну голову та гаряче серце. Від цього залежить ваше життя та життя ваших близьких. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. З нами правда і Бог, за нами перемога! Тримаймося і підтримуємо наших українських захисників!", — закликає Синєгубов.