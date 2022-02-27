Харків вистояв! У поліції розповіли подробиці боротьби з російськими ДРГ

У мережі розповсюджують інформацію про те, що у першій столиці України перебили не всіх диверсантів

У неділю, 27 лютого, Харків героїчно бився за свою незалежність, на яку посягнули війська РФ. У поліції розповіли подробиці вуличних боїв із "непроханими гостями", в яких брали участь Збройні сили України, Національна гвардія, поліція та територіальна оборона.

За словами начальника поліцейського главку Володимира Тимошка, доба видалася непростою: мирні люди майже весь час сиділи в укриттях, оскільки першу столицю України обстрілювали з різних точок. Диверсійні групи, намагаючись зміцнитися у місті, орудували у кількох районах, проте їхній план провалився.

"Харків наш! Так, є, і буде!" — заявив Тимошко, закликаючи народ не панікувати та допомагати копам, надаючи будь-яку інформацію про підозрілих людей.

Водночас у мережі поширюють інформацію про те, що перебили не всіх диверсантів. Мовляв, деякі заходили до житлових будинків по дві-три людини. У зв’язку з цим людей закликають здавати місцезнаходження таких людей поліції і в жодному разі не боятися їх: вони вже деморалізовані.

Нагадаємо, Харків для боротьби з російськими окупантами було доставлено потужну техніку від міжнародних партнерів. Йдеться про сотні протитанкових ракет, гранатометів, Javelin і зенітно-ракетні комплекси Stringer.