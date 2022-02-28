"Люди вийшли в аптеки, за водою": подробиці масового вбивства харків’ян армією Путіна

РФ веде стрілянину по районах, де немає військової інфраструктури та позицій ЗСУ

Влада Харківської області назвала те, що зараз відбувається у Харкові, військовим злочином та геноцидом українського народу.

Губернатор Олег Синегубов каже, що наразі ворог веде стрілянину по районах, де немає військової інфраструктури та позицій ЗСУ.

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За його словами, обстріл відбувається в районах Олексіївки, Павлового Поля та Салтівки.

"Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли в аптеки, за продуктами, за питною водою. Це гріх. Росія використовує важку артилерійську зброю! Через обстріли, які ведуться досі, не можемо навіть вчасно задіяти рятувальні служби і ліквідувати наслідки. Тільки цієї хвилини 11 загиблих, десятки поранених", — каже губернатор, запевняючи, що Харківщина залишається єдиною і вистоє.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, раніше у мережу виклали нове відео, на якому видно, що насправді відбувається у першій столиці України.

Раніше повідомлялося, що на трасі Ізюм-Харків російські військові відкрили вогонь автобусом. Було поранено 14 мирних людей.

Також "Телеграф" повідомляв, що у війні проти Росії у Харківській області загинув місцевий депутат Сергій Глущенко. Чоловік вирішив стати на захист України одразу після повномасштабного вторгнення військ Путіна на нашу територію.