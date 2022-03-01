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"Душіть цю тварюку ї*учу": харків’яни на тлі зруйнованого центру міста звернулися до росіян (відео)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Харків не здається окупанту Новина оновлена 01 березня 2022, 13:57
Харків не здається окупанту

Містяни боротимуться за розгромлений Харків до останнього

Жителі Харкова, центральну площу якого вдень 1 березня розгромили окупанти, звернулися до росіян із закликом припинити вторгнення Росії до України. Як повідомляє "Телеграф", відео було опубліковано у соціальних мережах у вівторок.

Так, харків’яни у ролику заявили про звернення до "адекватних росіян". Відео зняте саме на тлі будівлі обласної державної адміністрації, розташованої у центрі міста.

"Зупиніться! Виходьте у себе там, поки не пізно. Душіть цю тварюку ї*учу!" – вигукують харків’яни у ролику.

Підсумовують свою промову жителі Харкова вже широко відомими в Україні гаслами: "Російська ракета, пішла на*уй! Російський військовий корабель, йди на*уй!"

Обережно, у відео є нецензурна лексика! (18+)

Нагадаємо, дві крилаті ракети Росії приземлилися на одну із найбільших площ Європи. Причому російські загарбники відкрили вогонь, коли вже не діяв комендантський час, і жителі вийшли на вулицю поповнити запаси їжі, води чи медикаментів. Внаслідок удару в Харкові загинуло щонайменше 10 людей, а ще 35 – отримали поранення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на авіаудар у центрі Харкова відреагував президент України Володимир Зеленський. Він назвав те, що сталося, справжнім терором, який Україна ніколи не зможе вибачити Росії.

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