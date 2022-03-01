Харків рівняють із землею "Градами": що відомо про жертви та руйнування 1 березня (фото, відео)

Точна кількість загиблих невідома — про жертви останнього вечірнього обстрілу ще немає даних

Харків — одне з українських міст, яке першого березня російські війська обстрілювали кілька разів. Ранок у місті почався з прильоту ракети на центральну площу до будівлі ОДА, а ввечері обстріл продовжився. Загарбники ціляться по цивільних об’єктах – влучили до поліклініки, житлових будинків. Кількість жертв невідома — лише денні теракти забрали життя 15 громадян — і ця цифра не є остаточною, оскільки всі завали ще не розібрані.

Місто обстрілювали як авіацією, так і системами залпового вогню. Зокрема, "Градами" обстріляли вулицю Плиткову, поціливши у житловий будинок.

Заграва видно із багатьох районів міста. Під ударом – Залютіне, Рогань та інші спальні мікрорайони.

Під обстріл також потрапили і навколишні міста, зокрема Чугуєв, Лозова. Через попадання снарядів у Харкові спостерігаються проблеми у роботі інтернету та мобільного зв’язку.

Окрім ранкового обстрілу будівлі ХОДА та потрапляння до поліклініки у мікрорайоні Баварія, обстріл забрав життя восьми людей у Новобаварському районі після влучення у житлову п’ятиповерхівку. Після цього літак супротивника збили над містом, повідомляли в адміністрації області. Також обстрілювали територію Харківського авіазаводу. Згідно з даними, які з’явилися під час підготовки публікації, із 6 літаків, що атакували Харків, 3 — збили. Інформація уточнюється.

Не лише Харків загарбники піддавали масовим обстрілам, а й столицю України – п’ять людей загинули через обстріл ракетами телевежі.

"Телеграф" раніше публікував список телеграм-каналів від влади по регіонах України.