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Візьмуть в облогу та будуть бомбити: Пентагон оприлюднив плани окупантів на Харків

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Окупанти обстрілювали Харків ракетами та стратегічним бомбардувальником Новина оновлена 02 березня 2022, 02:25
Окупанти обстрілювали Харків ракетами та стратегічним бомбардувальником

У США вважають, що окупанти зараз перебудовуються і будуть намагатися захопити місто.

Російські війська сьому добу поспіль намагаються захопити міста України, однак всі їх спроби відбиває українська армія. Ворог вже використав 80% своєї потужності, тому зараз перебудовується та готується брати Харків.

Як передає New York Times, таку думку озвучив високопоставлений представник Пентагону.

За його інформацією, російські окупанти вже почали підготовку до взяття Харкова в облогу. Для цього вони нібито готують пускові установки, які здатні переносити термобаричну зброю (мова про так звані "вакуумні бомби", які заборонені до використання Женевською конвенцією).

Попри таку заяву, підтвердити наявність "вакуумних бомб" на цих пускових установках у Пентагоні не змогли.

У США переконані, що російська армія залучила вже 80% своєї бойової потужності, а зараз основний наступ залишається на Київ.

Варто зазначити, що так звану "вакуумну бомбу" окупанти вже використали в Охтирці, що у Харківській області, скинувши її на військову частину. Там загинуло щонайменше 70 українських військових, але ворог поніс ще більше втрат — шматки окупантів збирають по всьому місту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомо про жертв та руйнування у Харкові за 1 березня.

Теги:
#Україна #Харків #Росія #Війна #Армія РФ #Вакуумні бомби
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