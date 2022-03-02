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У Харкові окупанти влучили до будівлі міськради крилатою ракетою

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Будівля ОДА у Харкові Новина оновлена 02 березня 2022, 13:59
Будівля ОДА у Харкові

Про це повідомив заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха

У Харкові окупанти потрапили до будівлі міськради крилатою ракетою.

Про це повідомив заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха на сторінці у Facebook.

"Щойно Харків, пряме попадання крилатою ракетою в будівлю міськради", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 2 березня російські війська завдали нового потужного авіаудару по центру Харкова. Від обстрілу сильно постраждала будівля, в якій знаходиться соціологічний факультет ХНУ ім. Каразіна. Також прильоти викликали пожежі в різних житлових будинках, існує серйозна небезпека значної шкоди. Поки повідомляється про трьох постраждалих в результаті авіаудару російської армії. Загиблих наразі не виявлено.

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