У Харкові окупанти влучили до будівлі міськради крилатою ракетою
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Про це повідомив заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха
У Харкові окупанти потрапили до будівлі міськради крилатою ракетою.
Про це повідомив заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха на сторінці у Facebook.
"Щойно Харків, пряме попадання крилатою ракетою в будівлю міськради", — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що 2 березня російські війська завдали нового потужного авіаудару по центру Харкова. Від обстрілу сильно постраждала будівля, в якій знаходиться соціологічний факультет ХНУ ім. Каразіна. Також прильоти викликали пожежі в різних житлових будинках, існує серйозна небезпека значної шкоди. Поки повідомляється про трьох постраждалих в результаті авіаудару російської армії. Загиблих наразі не виявлено.
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