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Бризки скла, цегли та заліза: як виглядає Харківська міськрада після обстрілу окупантів

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Наслідки руйнувань роблять боляче не лише харків’янам Новина оновлена 02 березня 2022, 15:19
Наслідки руйнувань роблять боляче не лише харків’янам

Удар ракети був дуже потужним

У мережі з’явилися перші фото Харківської міської ради, до якої 2 березня російський окупант направив крилату ракету. Незважаючи на те, що адмідження могли використовувати мирні люди як бомбосховище, противник вирішив бомбардувати всі об’єкти, які бачить.

Знімками із Харкова поділився у своєму Telegram-каналі нардеп від партії "ЄС" Олексій Гончаренко.

Повітряний удар по головній адмінбудівлі міста, розташованій на площі Конституції, був доволі потужним.

Про це свідчать дерев’яні тріски, шматки металу та пластику, а також розсип скла, який вибухова хвиля рознесла на багато метрів навколо.

На одному з фото видно, що зіткнення із ракетою не витримали вхідні двері. Є й серйозніші наслідки для архітектури будівлі.

Харків’яни дуже поважали свою міськраду, адже споруда вважається стародавньою, і спроба розбомбити її вкотре доводить рівень співчуття російських окупантів (вірніше, його відсутність).

Раніше противник обстріляв будівлі одного з факультетів університету Каразіна та обласного управління поліції.

Ще було завдано удару по місцевій телевізійній вежі.

Теги:
#Харків #Обстріл #Ракета #Міськрада #Наслідки #Руйнування
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