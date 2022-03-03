рф імітує неіснуючий успіх: що насправді зараз відбувається у Харкові

Місто не здасться навіть під тотальною атакою росіян

Харків, незважаючи на сильні обстріли та спроби путінських вояк зламати місто, залишається під українським прапором і чинить неабиякий опір. Російська пропаганда, яка намагається довести протилежне, незабаром не зможе цього зробити, адже імітувати неіснуючі успіхи складно.

Як саме зараз відбувається оборона Харкова від російських загарбників, розповів редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

За його словами, місто зараз повністю контролюється українськими захисниками. ЗСУ, Нацгвардія та тероборона працюють спільно, щоб дати відсіч противнику.

"Кілька російських штурмових груп скоїли спробу прориву 27 лютого, але їх перебили і взяли в полон, — пояснює Бутусов. — З того часу російські війська уникають контактних боїв".

Виходить, що росія не намагається штурмувати місто піхотою, а просто розносить місто в мотлох авіацією, а їхні розвідники дуже швидко знищуються.

"Ворог відкотився від українських позицій у Харкові на 2-3 кілометри — на дальність Джавелінів. Російські позиції в селі Рогань, наблизитися вони не можуть, бо їх не дають спокою, а б’ють... Тому що будь-які маневри отримують моментальні удари нашої артилерії", – каже Юрій Бутусов.

За його словами, найбільша загроза Харкову — це терористичні обстріли російською "артою" чи авіацією. Тому що зазвичай росія не розбирає, де цивільні, а де військові, і б’є всіх без розбору. При цьому українські військовослужбовці ще більше мотивуються, щоб дати ворогові чесну та сильну відсіч.

"Оборона Харкова не слабшає навіть від авіаударів. Важко словами передати мотивацію та готовність битися до кінця, — визнає Бутусов. — Підтримка харків’янами української армії — на найвищому рівні".

Резюмуючи, журналіст погоджується, що загрози для Харкова існують, проте навіть якщо російська армія наважиться на великий штурм, на неї чекає розгром.

Зазначимо, що у Пентагоні не заперечують — росія справді могла взяти курс на знищення Харкова, попередньо облаштувавши йому осаду. Загарбникам не подобається отримувати серйозну відсіч.

Проте Гаазький суд вже розпочав розслідування російських злочинів в Україні, а в Міноборони взагалі пообіцяли влаштувати "харківський трибунал".