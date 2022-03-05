Рус

Уламки та руїни: на що росіяни перетворили центр Харкова (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1270
БЦ "Параллель" на перетині вулиць Свободи та Мироносицької до та після обстрілу Новина оновлена 05 березня 2022, 06:50
БЦ "Параллель" на перетині вулиць Свободи та Мироносицької до та після обстрілу

Місто живе і бореться на зло окупантам

Одне з найбільших міст України — Харків за 10 днів війни змінилося майже до невпізнання. Колись шумні вулиці, заповнені людьми, стали безлюдними, а багато історичних будівель зруйновано.

"Телеграф" зібрав свідчення спроб "російського світу" проникнути в місто та наслідки бомбардувань та ракетних ударів.

На фото нижче частина вулиці Мироносицької. Одна з центральних, але тихих, вона розташована між двома головними артеріями Харкова — Сумською та Пушкінською.

Мироносицька постраждала під час кількох обстрілів, включаючи приліт ракети до будівлі обласної адміністрації. Вона була в центрі міста — на площі Свободи. Там знаходяться корпуси найстарішого в Харкові національного університету імені Каразіна і пам’ятка архітектури Держпром.

Одному з корпусів університету дісталося трохи пізніше — коли росіяни обстріляли будівлю управління нацполіції області і влучили до корпусу.

Руйнування не обминули і старішу частину центру — "Палац праці", міськраду та навколишні історичні будинки, вік яких — під дві сотні років. На відео — ділянка вулиці Квітки Основ’яненка та околиці Успенського собору.

Як раніше писав "Телеграф", регулярних обстрілів зазнають майже всі райони міста. Один із найбільш постраждалих — Салтівка.

Теги:
#Харків #Росія #Обстріл
Українці показали всьому світу свою незламність
Політика
Війна вже пішла не так, як планував путін, Україна переможе — Блінкен
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українці показали всьому світу свою незламність
Війна вже пішла не так, як планував путін, Україна переможе — Блінкен
Дата публікації
Категорія
Українські бійці героїчно дають відсіч ворогу
Окупанти деморалізовані та продовжують здаватися у полон: свіже зведення Генштабу
Дата публікації
Категорія
Зараз руїни будівлі
Росіяни обстріляли військову частину у Харкові: відео наслідків
Дата публікації
Категорія
У рф майже не залишился людських резервів для війни з Украною
росія може змінити тактику, збільшивши кількість мирних жертв і закинувши в Україну нову партію найманців, — CNN
Дата публікації
Категорія
Україна продовжує чинити серйозний опір окупаційним військам
Війна — день 10: НАТО не закрило небо, над росією опускається завіса, а в Україну їде Іноземний легіон (оновлюється)