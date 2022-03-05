Уламки та руїни: на що росіяни перетворили центр Харкова (фото, відео)

Місто живе і бореться на зло окупантам

Одне з найбільших міст України — Харків за 10 днів війни змінилося майже до невпізнання. Колись шумні вулиці, заповнені людьми, стали безлюдними, а багато історичних будівель зруйновано.

"Телеграф" зібрав свідчення спроб "російського світу" проникнути в місто та наслідки бомбардувань та ракетних ударів.

На фото нижче частина вулиці Мироносицької. Одна з центральних, але тихих, вона розташована між двома головними артеріями Харкова — Сумською та Пушкінською.

Мироносицька постраждала під час кількох обстрілів, включаючи приліт ракети до будівлі обласної адміністрації. Вона була в центрі міста — на площі Свободи. Там знаходяться корпуси найстарішого в Харкові національного університету імені Каразіна і пам’ятка архітектури Держпром.

Одному з корпусів університету дісталося трохи пізніше — коли росіяни обстріляли будівлю управління нацполіції області і влучили до корпусу.

Руйнування не обминули і старішу частину центру — "Палац праці", міськраду та навколишні історичні будинки, вік яких — під дві сотні років. На відео — ділянка вулиці Квітки Основ’яненка та околиці Успенського собору.

Як раніше писав "Телеграф", регулярних обстрілів зазнають майже всі райони міста. Один із найбільш постраждалих — Салтівка.