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Росіяни обстріляли військову частину у Харкові: відео наслідків

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Зараз руїни будівлі Новина оновлена 05 березня 2022, 07:10
Зараз руїни будівлі

Для окупантів нема нічого святого

Ранок суботи, 5 березня, розпочався для Харкова, котрий і так страждає від війни, із чергового нальоту російських загарбників. Як стверджують очевидці, цього разу найбільше постраждав Новобаварський район міста.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на Telegram-канал "Труха Харьков".

Імовірніше всього, удар припав на військову частину, що розташована на вулиці Семінарській. На відео чітко видно, до яких наслідків призвели обстріли російської армії.

Будівля майже повністю зруйнована, частина стін просто розсипалася на камінчики, а подекуди можна помітити часткове загоряння, викликане вибухом. Також вся вулиця поруч всіяна цеглою, дерев'яними та металевими уламками. Автомобілі, котрі були припарковані поруч, також постаждали від обстрілів — розбиті вікна та обпалений корпус.

Зазначимо, що у ЗСУ переконані — противник наразі кидає всі свої сили на те, аби змусити капітулювати Харків, а також дістатися Києва. Утім ні військовослужбовці, ні тероборона не збираються віддавати загарбнику жодного сантиметру української землі.

Ба, більше — напередодні наші військові щедро "відсипали" окупантам "подарунків" із "Градів", аби ті дещо зменшили свій натиск на Харків.

Теги:
#Україна #Харків #Росія #Обстріл #Війна
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