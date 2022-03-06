Терехов розповів про бажання харків’ян бити росіян: "Такого не було ніколи"

Жоден українець не пробачить Росії те, що вона зробила з його країною

Харків, який є однією з найгарячіших точок російсько-української війни, постійно піддається бомбардуванням та обстрілу. Проте місцеві жителі, як ніколи, єдині у своєму бажанні протистояти окупантові та любові до нашої армії.

Такими спостереженнями за городянами після десяти днів війни поділився мер міста Ігор Терехов, повідомляє "Гордон".

За словами чиновника, Росія за ці десять днів зробила так, щоб настроїти українців максимально проти себе. А ще виховала бойовий дух навіть у тих, хто був від нього далекий.

"Це не 14-й рік. Сьогодні всі в єдиному пориві налаштовані бити ворога", — наголошує Терехов.

Він зазначає, що зараз у Харкові дуже багато злих на росію людей. Значний відсоток серед них — жінки, які щодня цікавляться, як ситуація і коли ж ми нарешті викинемо окупанта остаточно.

Також підвищився відсоток довіри до представників ЗСУ. Як пояснює Ігор Терехов, Харків завжди був миролюбним містом. Втім, війна змінила все.

"Ми ніколи не думали, що в нас така армія, — із захопленням висловлюється чиновник. — Я впевнений, пройде війна, і дуже багато молодих хлопців, наприклад ті, які зараз працюють волонтерами, підуть служити за контрактом. Тому що армія зараз — це наша гордість”.

Зазначимо, що зараз у Генштабі ЗСУ впевнені: окупанти намагаються максимально зосередити свою увагу на трьох містах і серед них є Харків. Однак це виходить у ворога не надто добре.

Проте місто постійно перебуває під бомбардуванням російських снарядів. Наприклад, центр Харкова перетворився на справжні руїни, а лише напередодні було скоєно два нальоти — на військову частину та спорткомплекс. Але містяни здаватися не збираються.