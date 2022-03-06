Харків знову потерпав від нічних нальотів: яка ситуація в місті

Ринок лежить в руїнах, були обстріляні технікум та військова частина

Харків уже одинадцятий день поспіль лишається одним із найгарячіших напрямків фронту у війні проти росії. Ніч із 5 на 6 березня не була спокійною, адже ворог вів обстріли, а також здійснював бомбардування окремих об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на пресслужбу поліції Харківщини та місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють правоохоронці, найбільше від атак російських окупантів постраждали центральні райони міста. "Традиційно" загарбники здійснювали обстріли житлових масивів.

Місцеві говорять, що вибухи було чутно в районі ХТЗ, Салтівки, Журавлівки, Олексіївки, Нових Будинків та інших харківських вулиць.

Зазначимо, що прицільні атаки ведуться не лише з повітря, а й із землі. Повідомляється, що в результаті обстрілів є жертви серед цивільних, також чимало поранених, однак конкретної цифри не називають.

Відомо, що наразі зруйновано Новосалтівський ринок, також під вогонь загарбника потрапила одна із військових частин Харкова та технікум на вулиці Жуковського.

Новосалтівський ринок Новосалтівський ринок

При цьому містяни продовжують чинити опір. А із інших регіонів України до Харкова доставляють гуманітарні вантажі, при чому у великих кількостях.

За інформацією від "Укрзалізниці", до міста за останню добу було надіслано понад 50 тонн "гуманітарки". Також залізничники займаються вивезенням людей у безпечні регіони країни. Лише на 5 березня очікується одразу кілька потягів, які допоможуть тимчасовим біженцям виїхати з Харкова.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як ситуацію в місті характеризує мер Ігор Терехов. За його словами, десять днів війни перетворили миролюбивих харків'ян на справжніх бійців, які прагнуть дати відсіч російському ворогу.