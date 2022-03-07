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Пілота, який бомбив Харкова, зловили та допитали: дружина просить залишити в живих (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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У затриманого є дружина та діти Новина оновлена 07 березня 2022, 09:58
У затриманого є дружина та діти

Свої дії він виправдовує наказами вищого керівництва

У Харкові українським захисникам вдалося розшукати та затримати одного з пілотів винищувача, якого було підбито на підльотах у місті ввечері 6 березня. Окупант розповів, хто віддає йому накази та за якими напрямами він уже працював.

Про це повідомляє "Суспільне", передає "Телеграф".

Як зізнався сам полонений на камеру — він підполковник, займає посаду командира 47-го авіаполку із Воронежа. За його словами, тричі вилітав в україське небо — обстрілював територію між Ізюмом та Балаклією.

Затриманий стверджує, що отримує конкретні координати від начальства, і просто виконує наказ. На питання, чи знав про можливу завдану шкоду цивільним, засоромлено відводить очі від камери.

Наразі його тримають в одному із райвідділень поліції Харкова. Іншого пілота, який теж був на борту винищувача, поки ще шукають.

Зазначимо, що затриманому дозволили перед допитом поговорити із дружиною. Він попросив заспокоїти матір та передати вітання дітям. При цьому дружина постійно цікавилася, чи залишать його в живих.

Додамо, що попри всі звірства, влаштовані рашистськими окупантами в Україні, наші військові продовжують дотримуватися Женевської конвенції. Це означає, що полонені отримують їжу, за потреби ліки та медвтручання, а сам їхній стан має визначатися як задовільний.

При цьому у нас вже так багато затриманих військовослужбовців, що для їх утримання, ймовірно, знадобляться спеціальні табори.

Теги:
#Україна #Харків #Росія #Війна #Полонені #Винищувач #Пілот
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