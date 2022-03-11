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Новий удар росіян по лікувальному закладу: тепер у Харківській області

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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В інтернаті перебувало 330 осіб на момент атаки Новина оновлена 11 березня 2022, 11:38
В інтернаті перебувало 330 осіб на момент атаки

Кількість постраждалих уточнюється

У п'ятницю, 11 березня, на 16 день війни російські окупанти вкотре підло обстріляли Харківщину та далекі від воєнної об'єкти інфраструктури. Серед них — і психоневрологічний диспансер, який знаходиться в Осколі.

Така інформація прозвучала від очільника Харківської військової обласної адміністрації Олега Синєгубова.

Синєгубов заявив, що із території інтернату працівники встигли евакуювати лише 73 осіб. На момент потрапляння снарядів у будівлю в ній знаходилося понал 300 осіб.

"Із них малорухомих — 50, пересуваються на візках — 10 підопічних. Кількість постраждалих встановлюється", — підкреслив губернатор Харківщини.

За словами чиновника, ворог отримує відсіч на всіх позиціях. Тому нічого іншого, крім атак на мирне населення, йому не залишається. Тому окупанти і зазіхнули на Оскільський інтернат усього лише після кількох днів, що минули зі страшного авіанальоту на маріупольські дитячу лікарню та пологовий будинок.

Відомо, що постраждалі після атаки ворога є, однак їхня точна кількість поки ще встановлюється.

Додамо, що напередодні російські нацисти знову здійснили обстріл дослідницького об'єкту, в якому знаходиться ядерна установка, котру використовували для научних цілей в галузі фізики.

Теги:
#Україна #Росія #Харківська область #Інтернат #Оскол #Обстріл
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