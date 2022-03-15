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Відкинули за межі позицій: окупанти зазнали ганебної поразки при штурмі Харкова

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Наслідки обстрілів Харкова Новина оновлена 15 березня 2022, 21:21
Наслідки обстрілів Харкова

Втрати ворога наразі підраховуються.

Російські окупанти на двадцятий день війни в Україні зазнали ганебної поразки під Харковом, який бомбили з самого початку вторгнення. Наші військові завдали ворогу потужного удару та знищили безліч військової техніки.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у власному Telegram-каналі.

Чому росії не виграти війну проти України?

Зазначається, що вдень 15 березня окупанти намагалися штурмувати Харків з П'ятихаток, але українська армія у відповідь завдала потужного удару та відбила атаку росіян. Ворог був відкинутий за межі його попередніх позицій.

Бої на Харківщині було також у районі Руських Тишок — зіткнення тривало понад годину і нашим українським військовослужбовцям ЗСУ вдалося змусити російських окупантів відступити на попередні позиції.

Втрати ворога наразі підраховуються, а українська армія продовжує тримати оборону до повної перемоги.

Нагадаємо, що за 20 днів війни в Україні російська армія втратила понад 13,5 тисяч солдатів, близько 400 танків, 95 вертольотів, 81 літак та сотні одиниць іншої техніки. Судячи з карт бойових дій, російські окупанти практично не змогли просунутися вглиб території України. Крім того, перехоплені розмови росіян свідчать, що спецназ Росії в глибокому шоку від відсічі, яку йому завдає українська армія.

Теги:
#Україна #Харків #Росія #Війна
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