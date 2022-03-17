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Окупанти обстріляли місто на Харківщині: зруйновано школу та будинок культури

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Зруйновано школу та будинок культури Новина оновлена 17 березня 2022, 08:13
Зруйновано школу та будинок культури

Школа та будинок культури у Мерефі потрапили під російський обстріл.

На двадцять другу добу протистояння України російському військовому вторгненню, росія продовжує бомбардувати Харків та область.

Вночі на 17 березня окупаційні війська обстріляли місто Мерефа у Харківській області.

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Як повідомляють у ДСНС, внаслідок чергового обстрілу ворожі ракети потрапили до одного з навчальних закладів.

В результаті обстрілу стались часткові руйнації двоповерхової будівлі з послідуючим займанням. Виклик до служби порятунку надійшов о 03:39.

До місця події виїхало 2 відділення ДСНС на автоцистернах та 10 чоловік особового складу. Площа пожежі склала близько 400 кв.м.

Наразі про постраждалих не повідомляється.

Після обстрілу почалася пожежа
Після обстрілу почалася пожежа
Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу
Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу

Місцеві паблики в Telegram -каналах публікують кадри з наслідками нічного обстрілу та пожеж.

Нагадаємо, армія росії продовжує обстрілювати мирне населення. 16 березня у Чернігові російські солдати обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. На місці загинуло 10 українців.

Крім того, окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися мирні люди, що втратили будинок.

Теги:
#Харків #Росія
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