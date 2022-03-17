Окупанти обстріляли місто на Харківщині: зруйновано школу та будинок культури

Школа та будинок культури у Мерефі потрапили під російський обстріл.

На двадцять другу добу протистояння України російському військовому вторгненню, росія продовжує бомбардувати Харків та область.

Вночі на 17 березня окупаційні війська обстріляли місто Мерефа у Харківській області.

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Як повідомляють у ДСНС, внаслідок чергового обстрілу ворожі ракети потрапили до одного з навчальних закладів.

В результаті обстрілу стались часткові руйнації двоповерхової будівлі з послідуючим займанням. Виклик до служби порятунку надійшов о 03:39.

До місця події виїхало 2 відділення ДСНС на автоцистернах та 10 чоловік особового складу. Площа пожежі склала близько 400 кв.м.

Наразі про постраждалих не повідомляється.

Після обстрілу почалася пожежа

Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу

Місцеві паблики в Telegram -каналах публікують кадри з наслідками нічного обстрілу та пожеж.

Нагадаємо, армія росії продовжує обстрілювати мирне населення. 16 березня у Чернігові російські солдати обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. На місці загинуло 10 українців.

Крім того, окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися мирні люди, що втратили будинок.