Під Харковом окупанти підло вбили українських прикордонників - інформація виявилася ФЕЙКОМ

Голова ДПСУ спростував інформацію.

Російські окупанти на 22-й день війни в Україні цинічно вбили українських прикордонників у Харківській області. На наших військових напали підло у нічний час.

Такий допис у ніч на четвер, 18 березня, з'явився на Facebook-сторінці голови Держприкордонслужби Сергія Дейнеко, однак це виявилося фейком.

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"Сьогодні вночі ви вбили під Харковом українських прикордонників. Цинічно. Як ви, упирі, це вмієте. Не в чесному бою, не по-чоловічому. Зараз я роблю все, і вже завтра у мене буде вся інформація про тих, хто це зробив: посада, звання, місце проживання, склад сімей, фото тощо. Тепер усе своє життя я присвячу тому, щоб помститися. Обіцяю: всіх, хто брав у цьому участь, буде вбито", — написали нібито від імені Сергія Дайнеко.

Однак, вже за пів години з'ясувалося, що сторінку голови ДПСУ було зломано і інформація не відповідає дійсності.

"Друзі і вороги! Моя сторінка була зламана. Війна, в тому числі й на інформаційному полі, триває. І агресор використовує всі можливі методи. Російські пропагандони першими ж і поширили власноруч створений фейк. Попри це ми продовжимо свою боротьбу і Перемога буде за нами. Слава Україні!", — написав вже справжній Сергій Дайнеко.

Варто зазначити, що цинізм окупантів не має меж не тільки у ставленні до українських військових. Так, у фронтовому Маріуполі росіяни взяли в заручники кілька сотень людей у лікарні та використали їх як живий щит. Наступного дня рашисти посеред вулиці з танку розстріляли звичайного перехожого. За кілька тижнів у Маріуполі росіяни влаштували справжній геноцид народу — у місті загинуло понад дві тисячі мирних жителів.