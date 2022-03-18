Рятувальники другий день поспіль гасять пожежу на ринку "Барабашово" у Харкові

Триває ліквідація пожежі на ринку "Барабашово" у Харкові.

У Харкові продовжує горіти найбільший у східній Європі ринок, який зазнав атаки російських окупантів 17 березня.

Як повідомляє служба ДСНС, на ранок 18 березня продовжується ліквідація пожежі на ринку "Барабашово". Горять торгові павільйони у різних місцях ринку. Усі зусилля підрозділів служби порятунку спрямовані на запобігання розповсюдженню полум’я на житловий сектор та інші суміжні об’єкти. Частково пошкоджено два житлові будинки, при цьому врятовано понад 10 житлових будинків.

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Площа пожежі становить близько 7 га. На місці події працює 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки та близько 100 осіб з особового складу ДСНС.

Під час гасіння пожежі на території ринку внаслідок артилерійського обстрілу загинув співробітник ДСНС і ще один отримав поранення.

Пожежа на ринку "Барабашово" рятувальники гасять другий день

Площа пожежі становить близько 7 га

Пожежа поширюється на житлові будинки

Місцеві паблики у Telegram-каналах публікують відео пожежі та повідомляють, що "Барабашово" все ще горить. Видно, що частину міста огорнув густий чорний дим.

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Зазначимо, російські окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову та області.

17 березня під обстріл потрапив найбільший торговий майданчик у східній Європі "Барабашово". Виклик у службу порятунку надійшов близько 14:00. Вогонь за п’ять годин охопив майже всю площу ринку та перекинувся на приватні будинки.

Того ж дня окупанти завдали ударів по місту Мерефа, яке знаходиться за 30 км від Харкова. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнула школа та будинок культури.

16 березня об’єктами ракетного обстрілу окупантів стала Салтівка та Основ’янський район Харківської області.