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Гарно горить: на Харківщині тероборона знищила БМП російських окупантів (відео)

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Українці знищили техніку росіян
Українці знищили техніку росіян

На кадрах видно, що бойова техніка окупантів палахкотить яскравим полум’ям

У Харківській області бійці територіальної оборони, які нарівні із ЗСУ борються на війні росії проти України, знищили БМП російських окупантів.

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Відео знищення техніки противники опублікував у своєму телеграмі Антон Геращенко.

На кадрах видно, що бойова техніка окупантів палахкотить яскравим полум’ям. Також на відео чути тиху бавовну.

Раніше Телеграф публікував відео, як українські військові емоційно відреагували на знищення російських окупантів. Захисники не стримували ні емоцій, ні гострого слова, коли випущений снаряд потрапив у потрібну мету. Окупанти отримали кілька "добрих" епітетів на свою адресу і, звичайно, загибель, бо нічого іншого їм в Україні запропонувати не можуть.

Теги:
#Харків #БМП
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