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Окупанти бомбили Харків: п’ятеро загиблих, серед них дитина (фото, відео)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Обстріляні будинки у Харкові Новина оновлена 20 березня 2022, 10:53
Обстріляні будинки у Харкові

Російські війська продовжують обстрілювати житлові райони Харкова.

На двадцять п’яту добу протистояння України російському військовому вторгненню, окупанти продовжують обстрілювати мирні міста.

З новою силою бомбардували та обстрілювали житлові квартали та різні об’єкти Харкова та села області.

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Лише в Індустріальному районі Харкова, за ніч із суботи, 19 березня, на неділю, 20 березня, від обстрілу загинули п’ятеро цивільних.

Про це повідомив помічник начальника ГУ Нацполіції Харківської області В’ячеслав Марков.

За його словами, серед загиблих хлопчик, якому було лише дев’ять років.

Вкотре найбільші бомбардування припали на найбільший житловий масив Харкова – Салтівку. Обстріл не припиняється. Наразі перебувати в районі Північної Салтівки вкрай небезпечно, попереджають рятувальники. Жителі цього масиву залишають свої будинки через постійні обстріли.

Харківські паблики в Telegram-каналах публікують наслідки обстрілів житлових будинків та руйнувань.

Обстріл багатоповерхівок у районі Салтівки
Обстріл багатоповерхівок у районі Салтівки
Обстріл багатоповерхівок у районі Салтівки
Обстріл багатоповерхівок у районі Салтівки

Як повідомляє прес-служба ДСНС, рятувальники продовжують гасити пожежі, працювати над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.

"Уже кілька діб не припиняються пошукові роботи та розбір завалів у Київському районі Харкова. Вже завершено подібні роботи з 18 об’єктів", — йдеться у повідомленні.

Усього за добу рятувальники здійснили понад 20 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель, а також 27 виїздів на ліквідацію вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 18 березня російські окупанти обстріляли шестиповерховий навчальний корпус вищого навчального закладу та два сусідні житлові будинки. Голова Харківської ОВ Олег Синегубов заявив, що місто тримає оборону і ЗСУ не відступить ні на метр.

Зазначимо, що за даними британської розвідки, росія посилюватиме обстріл мирних міст України.

Теги:
#Харків #Росія #ГСЧС
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