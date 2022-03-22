Зеленський пояснив, що в росіян означає "денацифікація"

Президент України розповів про злочини росіян за день.

Президент України Володимир Зеленський підсумував 26-й день війни росії проти України, зазначивши, що з кожним днем стає все більше зрозумілим значення для окупантів слова "денацифікація".

Про це йшлося у відеозвернення глави держави, опублікованому в ніч на вівторок, 22 березня.

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Зеленський нагадав, що 21 березня у Харкові російські окупанти вбили Бориса Романченка — колишнього в'язня нацистських концтаборів. Снаряд влучив прямо у багатоповерхівку, де жив 96-річний чоловік.

"Вдумайтесь, будь ласка, скільки всього він пройшов. Він вижив у Бухенвальді, Дора-Мітельбаум, Пенемюнде і Берген-Бельзені — у конвеєрах смерті, створених гітлерівцями, а був убитий російським снарядом, який вдарив по звичайній харківській багатоповерхівці", — зазначив Зеленський.

Президент додав, що з кожним днем цієї війни стає все очевидніше, що у росіян означає "денацифікація" — це обстріли мирних мітингувальників у Херсоні, вогонь по колоні з дітьми у Запорізькій області та інші злочини проти людяності, які чинять росіяни в Україні.

"Це був день тяжких подій, тяжких висновків, але це був ще один день, який наближає нас усіх до перемоги нашої держави", — підсумував він.

Довідка: Борис Романченко — пережив нацистські табори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен. У перший з них він потрапив у 15-річному віці у 1942 році, потім його перекидали з одного в інший аж до кінця війни (1945 року), поки Німеччину не звільнили від нацистів. За життя він розповідав, що у 18-річному віці після виходу з таборів важив всього 35 кілограмів, але всупереч всьому йому вдалося вижити. Романченко активно агітував за пам’ять про злочини нацистів, працював із фондом меморіалу пам’яті концентраційних таборів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський розкрив деталі щодо референдуму по Криму та Донбас.