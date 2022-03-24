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Снаряд окупантів убив кілька людей у пункті видачі гуманітарки у Харкові

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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росіяни продовжують вчиняти тяжкі військові злочини на українській землі Новина оновлена 24 березня 2022, 16:08
росіяни продовжують вчиняти тяжкі військові злочини на українській землі

Від ворожого обстрілу загинули мирні жителі міста

У Харкові російські нацисти поцілили зі зброї дальньої дії у пункт видачі гуманітарної допомоги, який знаходився у відділенні "Нової пошти". За попередніми відомостями від ворожого обстрілу загинули шестеро людей, ще 15 зазнали травм різного ступеню тяжкості.

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Вказану інформацію у четвер, 24 березня, на своїй офіційній сторінці в соцмережі оприлюднив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Росіяни продовжують вчиняти терор проти мирного населення! У Харкові в районі вулиці Академіка Павлова росіяни зі зброї дальньої дії обстріляли пункт "Нової пошти", біля якого харків'яни отримували гуманітарну допомогу", — написав він.

У результаті ворожого обстрілу шість мирних жителів міста загинули одразу, ще 15 травмовані. Проте, як зазначив Синєгубов, ці цифри, на жаль, ще не остаточні. Усіх постраждалих було госпіталізовано до медичних закладів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в одному з міст Донецької області рашисти обстріляли продовольчий супермаркет, в якому знаходилися цивільні.

Також нагадаємо, що подібний випадок нещодавно стався у Чернігові, де окупанти поцілили у мирних жителів, які стояли у черзі до кіоску із хлібом. Того дня від рук окупантів загинуло більше десяти мирних жителів.

Теги:
#Україна #Харків #Росія #Обстріл #Війна
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