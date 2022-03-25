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Згорілий ринок, зруйнований центр і руїни замість будинків: воєнний Харків в об’єктиві "Телеграфу" (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна, Ян Доброносов
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Центр Харкова тепер має такий вигляд. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Центр Харкова тепер має такий вигляд. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

За час повномасштабної війни окупанти зруйнували понад тисячу будинків у Харкові

Місто-герой Харків окупанти атакують із повітря та землі, ракетні удари й артобстріли не вщухають ні вдень, ні вночі. Загарбники не шкодують як історичні будинки в центрі міста, так і житлові масиви в інших районах. Під ударом – будинки, школи, лікарні, магазини… Як виглядає Харків через місяць великої війни росії проти України – в ексклюзивному фоторепортажі "Телеграфу".

За даними Харківської міськради, окупанти зруйнували у місті вже понад 1,1 тис. об’єктів інфраструктури, з них близько тисячі – це житлові будинки. Від обстрілів страждають майже всі райони. Салтівка, ХТЗ, Олексіївка, центр – неповний список "фігурантів" щоденних новин.

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Пошкодження багатоповерхівки
Пошкодження багатоповерхівки
Вибуховою хвилею вибиває вікна у будинках
Вибуховою хвилею вибиває вікна у будинках
Верхні поверхи будинку згоріли
Верхні поверхи будинку згоріли
Люди залишились без своїх квартир
Люди залишились без своїх квартир
Наслідки обстрілу
Наслідки обстрілу

Окупанти обстрілюють густонаселені житлові масиви, де проживають тисячі харків’ян. Люди не виходять із укриттів цілодобово. За інформацією поліції, з початку російського вторгнення в Харківській області від пекельних атак ворожих сил загинуло 294 цивільних, серед яких 15 дітей. І якщо будинки ще можна відбудувати, то людей уже не повернеш. Про те, що ще недавно тут кипіло життя, нагадує все, чи то фотоальбом на землі, чи розгромлені вітрини магазинів.

Чийсь фотоальбом
Чийсь фотоальбом
Зруйнований магазин
Зруйнований магазин
Розгромлена вітрина
Розгромлена вітрина
Будинки — без стін та вікон
Будинки — без стін та вікон
Манекен, що звалився від удару
Манекен, що звалився від удару
Стекол у вікнах майже немає
Стекол у вікнах майже немає
Вітрина, що покосилася.
Вітрина, що покосилася.
Зруйнований кіоск
Зруйнований кіоск

Російські загарбники варварськи вдаряють по автентичній харківській архітектурі. Так, 6 березня потужні вибухи прогриміли біля будівлі Харківського апеляційного суду, яку нещодавно відреставрували. Тут вибиті вікна, дах згорів, а також безліч пошкоджень у внутрішніх приміщеннях.

Будівля Харківського апеляційного суду
Будівля Харківського апеляційного суду

Ще 1 березня з повітря від окупантів "прилетіло" на головну площу міста, внаслідок чого зазнала руйнування будівля обласної держадміністрації. Як бачимо на фото, архітектурі будівлі в самому серці міста завдано чималих збитків. Тут повністю зруйнована внутрішня сходова клітка, а ще на всіх поверхах пошкоджено коридори. Наслідки жахливого удару по будівлі ХОДА видні досі.

Сміття біля будівлі ХОДА
Сміття біля будівлі ХОДА
Будова дуже постраждала від удару загарбників
Будова дуже постраждала від удару загарбників
Центр Харкова не впізнати
Центр Харкова не впізнати
Архітектура будівлі порушена
Архітектура будівлі порушена
У вікнах не залишилося скла
У вікнах не залишилося скла
Вхід до обласної адміністрації
Вхід до обласної адміністрації
Наслідки авіанальоту
Наслідки авіанальоту

Не впізнати й гарну будову на одній із центральних і найстаріших площ Харкова — площі Конституції: уламки вивіски, вибиті вікна та ледь вціліла ліпнина.

Одна з будівель на площі Конституції у Харкові
Одна з будівель на площі Конституції у Харкові

Крім того, російські військові відкривають вогонь по важливих об’єктах інфраструктури та торгівлі. Один із найбільших ринків Європи – ринок Барабашово у Харкові – кілька днів горів через масивні обстріли окупантів. Від пожежі постраждали близько 7 га території ринку.

Руйнування на ринку
Руйнування на ринку
Пошкоджено багато павільйонів
Пошкоджено багато павільйонів
Вигорілі конструкції
Вигорілі конструкції
Після обстрілів ринок просто не впізнати
Після обстрілів ринок просто не впізнати
Горіло близько 7 га території
Горіло близько 7 га території
Вид на зруйнований Барабашово з висоти
Вид на зруйнований Барабашово з висоти

Усі фото у матеріалі – Ян Доброносов

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тисячі харків’ян вимушено перебралися до метро, де ховаються від обстрілів окупантів. Люди облаштували побут прямо у вагонах потягів. Незважаючи на удари російських загарбників по Харкову, городяни впевнені – перемога України вже не за горами, а місто-герой Харків вистоїть і буде ще красивішим.

Теги:
#Харків #ХОДА #Барабашово
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