Хочу його задушити: малюк "передав привіт" путіну з обстрілюваного Харкова (відео)

Діти проводять дитинство в підземці, і знають, кому за це потрібно "дякувати"

Вже місяць жителі Харкова страждають від обстрілів російських окупантів, при цьому багато хто з них змушений тижнями ховатися в метро, — єдиному місці, яке точно зможе захистити їх від снарядів "братів" з рф. Серед них і багато дітей, які на тлі всього, що відбувається, дуже невтішно відгукуються про кривавого диктатора володимира путіна.

Один із дітей висловився про нього під час розмови з кореспондентом "Телеграфу" Яном Доброносовим.

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Хлопчик розповів, як почув літаки і шум на початку вторгнення, — на той момент він разом із рідними дивився телевізор. Тепер же його дні проходять разом із друзями у підземці.

Українські діти не мали б рости в підземці, але...

"Дуже погано робить путін зараз. Я хочу його самостійно задушити. Він неправильно робить", — розповів хлопчик.

Нагадаємо, раніше ми публікували інше відео з підземки в Харкові, де місцеві цитують гімн України, вчаться говорити державною мовою і чекають на Перемогу України у війні.