Великі дурні діти: український захисник з передової розчарувався у військових рф

Солдати росії тільки руйнують всі навколо

Харків та область — один із регіонів, які сповна відчули на собі, який "русский мир" несуть із собою "визволителі". Місто поливають вогнем і руйнують бомбами та ракетами з початку війни. "Випалену землю" після себе залишають і російські військові на землі. Вони мають на це дозвіл керівництва

Про те, як російські військові мародерствують, а потім просто спалюють будинки мирних українців, розповів нацгвардієць із позивним "Панда". Його війна застала у казармі. З другого дня війни він знищує російських загарбників — тоді вдалося знешкодити ворожий "Тигр" та "Камаз із боєприпасами". Після — українські захисники відпрацювали ворога, який увійшовши до села почав пиячити та "кошмарити" місцевих жителів.

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Панда розповідає, що серед полонених багато молодих людей – по 20-22 роки. Вони кинули техніку та боєприпаси у відкриту та пішли до місцевих:

"Заходили у будинки, перевертали все до гори дриґом. Забирали їжу, спиртне, техніку, телефони, гроші, все, що якусь має цінність. Дуже багато спалених будинків. Вони підпалюють пограбовані будинки, щоб потім не було можливості судити їх за військові злочини", — розповів нацгвардієць.

Наслідки "російського миру"

Руйнування у Харкові

Один із полонених окупантів повідомив, що це у них такий наказ — брати можна що завгодно, але залишати по собі випалену землю. При цьому Панда говорить про військових рф, як про дурних і невихованих дітей. Щоправда, зазначає, що росіяни знали — куди й навіщо їдуть, як мінімум на рівні керівництва — були і транспортні накладні, і листи відрядження.

Панда попереджає — тих, хто вірить у російську пропаганду і впевнені у своїй безкарності "під Харковом на них чекає "контрастний" душ, який вони надовго запам’ятають ".

Наслідки обстрілів у Харкові

Нацгвардієць каже, що росіяни обстрілюють артилерією, бо сподіваються, що їм не "прилетить" у відповідь, але це не на довго: "рано чи пізно всіх знайдемо ".

Як раніше писав "Телеграф", росіяни обстрілювали не лише житлові будинки та інфраструктуру, а й били по церквах, зруйнувавши споруди з більш ніж 150-річною історією.