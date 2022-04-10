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Окупанти продовжують бити по Харківщині: за день загинули 10 мирних жителів

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Удар по Харківській ОДА Новина оновлена 10 квітня 2022, 22:11
Удар по Харківській ОДА

Найгарячішою точкою на Харківщині залишається Ізюм.

У Харкові, який російські військові роблять спроби заблокувати, внаслідок ворожих обстрілів у неділю, 10 квітня, загинули 10 мирних громадян, серед них 1 дитина.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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За його словами, вдень ворожі війська обстрілювали Балаклію, Пісочин, Золочів, Дергачі. На жаль, не обійшлося без жертв серед цивільного населення.

"Станом на зараз відомо про 11 постраждалих, загинули 10 людей, серед них — 1 дитина", — заявив Олег Синєгубов.

Найгарячішою точкою, як зазначив голова Харківської ОДА, залишається місто Ізюм. Синєгубов вказав, що за ніч українська армія знищила там колону ворожих танків та продовжує утримувати позиції, щоб не дозволити російським військам перекинути сили на Донбас.

За словами Синєгубова, наразі підстав для масової евакуації жителів міста Харків немає. При цьому проводиться масова евакуація з Лозової та Барвінкового.

Нагадаємо, що у ніч із 26 на 27 березня російські окупанти, які ведуть війну проти України, знову обстріляли Харків із крилатих ракет. Українські захисники максимально намагалися захистити місцевих жителів, внаслідок чого було збито кілька снарядів, що летять на місто.

Про те, що зараз відбувається у Харкові, читайте в ексклюзивному фоторепортажі "Телеграфу".

Теги:
#Україна #Харків #Росія #Війна
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