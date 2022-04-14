П’ять машин одним вибухом: спецназівці поділилися фото знищеної техніки росіян

Важливо було все точно розрахувати

На Ізюмському напрямку в Харківській області, де фіксують численні колони з технікою окупантів, українські сили спецоперацій успішно ліквідують їх.

Як повідомили в командуванні ССО, коли техніка ворога їхала у напрямку Ізюма мостом, він злетів у повітря. Знищено всю колону з п’яти машин.

Чому росії не виграти війну проти України?

Російську бронемашину "Тигр", Камаз та три Урали виявили кілька днів тому, вони їхали у бік свого угруповання на території Харківщини. Коли маршрут було встановлено, оператори ССО знайшли місце, де можна влаштувати інженерну засідку — міст та встановили вибухівку.

Кількість вибухівки підібрали оптимально

Як розповіли у ССО, вибух знищив всю ворожу техніку, це підтвердили за допомогою безпілотника.

Міст знищений, як і техніка ворога

Підрив здійснили в момент проходження колони

Знищена техніка росіян

Далі у справу вступили українські захисники із сил оборони країни.

Нагадаємо — ізюмський напрямок один із "найгарячіших" на фронті. Через кордон росії та України в Харківській області з Валуєк з Білгородщини на Ізюм рф жене броньовану техніку та військові автомобілі – колони фіксують на знімках із супутника.

Важливість Ізюму як стратегічного міста в тому, що з нього можуть розпочати як наступ на Слов’янськ у Донецькій області, так і спробувати оточити українських військових на Донбасі, обійшовши із заходу.