П’ять машин одним вибухом: спецназівці поділилися фото знищеної техніки росіян
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Важливо було все точно розрахувати
На Ізюмському напрямку в Харківській області, де фіксують численні колони з технікою окупантів, українські сили спецоперацій успішно ліквідують їх.
Як повідомили в командуванні ССО, коли техніка ворога їхала у напрямку Ізюма мостом, він злетів у повітря. Знищено всю колону з п’яти машин.
Чому росії не виграти війну проти України?
Російську бронемашину "Тигр", Камаз та три Урали виявили кілька днів тому, вони їхали у бік свого угруповання на території Харківщини. Коли маршрут було встановлено, оператори ССО знайшли місце, де можна влаштувати інженерну засідку — міст та встановили вибухівку.
Як розповіли у ССО, вибух знищив всю ворожу техніку, це підтвердили за допомогою безпілотника.
Далі у справу вступили українські захисники із сил оборони країни.
Нагадаємо — ізюмський напрямок один із "найгарячіших" на фронті. Через кордон росії та України в Харківській області з Валуєк з Білгородщини на Ізюм рф жене броньовану техніку та військові автомобілі – колони фіксують на знімках із супутника.
Важливість Ізюму як стратегічного міста в тому, що з нього можуть розпочати як наступ на Слов’янськ у Донецькій області, так і спробувати оточити українських військових на Донбасі, обійшовши із заходу.