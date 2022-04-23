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Вибух перетворив в місиво обличчя дівчинки із Чугуєва: зворушлива історія, що з нею стало

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
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Тепер у Марини є страх перед дзеркалами і вікнами Новина оновлена 23 квітня 2022, 07:43
Тепер у Марини є страх перед дзеркалами і вікнами

Лікарі говорять, що знадобиться не пластика, а інша процедура

Випадок 15-річної Марини із Чугуєва, що на Харківщині, — черговий приклад людської стійкості та нелюдського ставлення російської армії до українців. Дівчинка отримала серйозні поранення під час чергового вибуху у місті і дивом залишилася живою. Про пережитий жах їй тепер постійно нагадують грубі шрами на обличчі.

Зворушливою історією маленької українки поділилося "Суспільне".

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Як розповідає Яна, мама Марини, донька отримала серйозні травми у перший же день війни, 24 лютого. Самої жінки тоді вдома не було — вона медсестра, тож поїхала зранку на роботу. Доньці зателефонувала вже за кілька годин, коли зрозуміла, що відбувається, і веліла збиратися до неї. Однак дівчинка так і не приїхала.

Від Чугуєва до Харкова — 20 км на машині
Від Чугуєва до Харкова — 20 км на машині

"Вона почала збиратися, був черговий вибух, вибухова хвиля — і Марина опинилася під вікнами, під склом, шафа завалилася. Її обличчя порізало. Я не знала, що сталося з нею, вона просто не брала слухавку", — згадує Яна пережите.

Коли жінка опинилася вдома, то не впізнала власне житло. Вибухова хвиля знесла і вікна, і двері. Доньки вже на місці не було — її "швидкою" забрали лікарі.

Так після вибуху виглядає будинок, у якому жили Яна і Марина
Так після вибуху виглядає будинок, у якому жили Яна і Марина

Цитуючи медиків, Яна говорить, що донька народилася у сорочці. Вона отримала серйозні осколкові поранення обличчя, також була поранена нога.

"У перші дні було місиво. Через три тижні ще одне скло почало вилазити з щоки, почав організм відштовхувати його. Витягнули ще одне скло", — пояснює жінка.

Марина до та після поранення
Марина до та після поранення

Сама дівчинка попри вроджену, за словами мами, "тонкосльозість", героїчно переносить всі випробування, які випали на її долю. Однак тепер у неї існує страх дверей, дзеркал та вікон, спить під ковдрою із головою, лише кілька тижнів як перестала ховатися від будь-якого звуку.

Також зараз Марина все ще відмовляється гуляти на вулиці — боїться кожної проїжджаючої машини тощо. Навіть виходячи на сходинки у будинку, намагається щонайшвидше дістатися власної кімнати. А ще, вочевидь, не надто готова дивитися на себе в дзеркало.

"Я їй казала: "Головне, що жива. Усе інше можна виправити. Той, кому ти потрібна, любитиме тебе такою, як ти є", — розповідає Яна.

Так дівчинка виглядає вже через кілька тижнів після поранення
Так дівчинка виглядає вже через кілька тижнів після поранення

Очевидно, що жінці також непросто — якийсь час після вибуху вона просто не знала, у якому стані її донька. Зараз же про той страшний час нагадує лише поведінка Марини та шви на обличчі. Найгрубіші прийшлися на лобну область — біля брови натягнута шкіра, майже вдвічі вище, ніж має бути. Яна говорить, що доньці пообіцяли: це можна виправити з допомогою лазерного шліфування, а не повноцінної пластики. Та більше чугуївчанка турбується про психологічне здоров'я дитини — бо це "полагодити" важче.

Фото Маринки до війни та поранення
Фото Маринки до війни та поранення

Зараз Маринка намагається прийти до тями. Займатися уроками поки не може — важко зосередитися. Утім вирішила малювати, аби відволікатися. Її мама дуже сподівається, що доньці вдасться пережити цей страшний період, який прийшовся на перехідний вік, що є вельми непростим.

Додамо, що на сьогодні в Чугуєві залишилося близько 30% від населення, яке тут проживало до початку війни. Найбільше літніх людей, хоча є і молодь. Здебільшого виживають завдяки гуманітарці та допомозі від волонтерів.

Історія Марини із Чугуєва — один із багатьох епізодів життя українських дітей у війну. Нагадаємо, що раніше ми розповідали про чотирирічну Алісу, котра із нетерпінням чекає порятунку із бункеру в Маріуполі.

Також "Телеграф" писав про те, як наші військові змогли порадувати 10-річну Іванку із Сумщини, у якої окупанти на блок-пості відібрали мобільний телефон.

Теги:
#Україна #Росія #Харківська область #Дитина #Війна #Чугуїв #Поранення #Діти
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