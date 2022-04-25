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Б'ємо окупантів! Українські захисники збили ворожий літак на Харківщині (фото, відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Ще один ворожий літальний апарат знищено Новина оновлена 25 квітня 2022, 13:55
Ще один ворожий літальний апарат знищено

Загарбники продовжують втрачати в Україні не лише особовий склад, але й потужну техніку

У Харківській області бійці Збройних сил України продовжують тримати оборону та невпинно знищувати армію окупантів. Зокрема, загарбникам довелося розпрощатися зі ще одним літаком, який "напоровся" на праведний гнів захисників Батьківщини.

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Про це у понеділок, 25 квітня, на своїй сторінці в соцмережі повідомив пресцентр Повітряного командування "Схід", додавши до гарної новини ще й фотопідтвердження збитого українцями всепогодного двомісного винищувача-бомбардувальника окупантів Су-34.

На Харківщині вчергове знищено ворожий літак
На Харківщині вчергове знищено ворожий літак

"Б'ємо окупанта! Тримаємо стрій! Слава Україні", — йдеться в тексті допису захисників української держави.

Ворожий Су-34 в небі над Харківщиною

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тимчасового окупованих росіянами територіях Харківської області ворог не лише систематично знущається з мирного населення та мародерить, а й навіть створюють концтабору для тортур над українцями.

Також варто відзначити, що, попри систематичні спроби нацистської армії з росії просунутися вглиб України, ЗСУ дають їм потужну відсіч та поступово звільняють захоплені окупантами населені пункти Харківщини.

Теги:
#Війна #Бомбардувальник #ЗСУ #Літак
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