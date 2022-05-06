"Ще раз настукаєш, будуть тобі проблеми": у Харкові посеред війни спалахнув мовний скандал (відео)

Дівчину, яка вимагає дотримуватися мовного закону, називають "нацисткою" та "расисткою"

Через два місяці війни в Україні знову почалися гучні чвари на мовній ниві — цього разу між викладачами та студентами Харківського національного університету ім. Каразіна. Як розповіла студентка-медик Маргарита Федоренко, їй не просто відмовляють в здобутті освіти українською мовою, але ще й почали загрожувати — за розголошення, яке вона зрадила ситуації, що склалася.

Докладніше про конфлікт розповість "Телеграф", посилаючись на особистий аккауант дівчини у Instagram.

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Наприкінці березня п’ятикурсниця університету Каразіна Маргарита Федоренко записала публічне звернення до інших студентів, а також адміністрації свого вишу про утиск україномовних. За її словами, деякі з викладачів навіть під час війни відмовляються вести лекції українською, пояснюючи це принципом "яка різниця" та "мені так зручно". При цьому на потік більшість студентів мовчки погоджуються з здобуттям освіти саме російською мовою.

"На моєму факультеті живе окупантська пропаганда, і живе вже не один рік. Мій факультет зневажав українську мову. Бо як ще можна пояснити абсолютну відсутність україномовних викладачів? — написала Федоренко на своїй сторінці. — І навіть у цей час, коли ви самі є свідками геноциду українського народу, ви продовжуєте викладати студентам мовою рабів..."

Дівчина чесно зізналася, що подібний підхід до викладання за кілька років навчання вплинув на її русифікацію, і вона також погоджувалась вчитися таким чином. Проте зараз вона не готова миритися з такою дійсністю і вирішила голосно заявити про свою позицію.

Цікаво, що конфлікт дійшов до адміністрації університету, і там його вирішили по-своєму — одразу ж звільнили викладача, який відмовився вести лекції українською мовою. Додаткових роз’яснень ніхто не давав, через що на україномовну студентку швидко накинулися одногрупники. За словами Маргарити, вона регулярно отримує загрози на свою адресу через те, що почала відстоювати українську мову.

"Я не розпалюю мовний конфлікт, я повертаю українській мові його законне місце в освіті", — наголошує на логіці своєї позиції Маргарита Федоренко, додаючи, що в побуті кожен може говорити, як йому зручно. Вона ж лише просить дотримуватися закону та викладати в українському виші українською мовою.

А ось інші студенти не гребують відкрито загрожувати дівчині розправою, не боячись свідків.

"Якщо ти ще раз настукаєшся на цю людину, тобі будуть проблеми. Сидить 46 людей, з них 45 — у принципі, не проти, щоб їм відчитали російською мовою. Що за принципова позиція", — каже одногрупниця Маргарити на одному з відео, опублікованих дівчиною у соцмережах.

Тим часом багато користувачів мережі підтримали студентку в її боротьбі і бажають більше сил, щоб витримати нинішній буллінг.

Проте є й ті, хто перебуває на іншому боці. Серед них чимало інших студентів, які навчаються (або навчалися) з Маргаритою.

До речі, ось так виглядає університет Каразіна після приходу "російського світу", який розмовляє російською мовою, до Харкова. Проте більшість студентів та викладачів про це, мабуть, не знають – зараз навчання відбувається онлайн.

Тим часом війна змінила ставлення багатьох українців до російської мови, і серед них чимало зірок. Наприклад, виконавець Дантес нещодавно пояснив, чому хоче перейти на спілкування українською.

Також "Телеграф" розповідав, як японка, вивчаючи українську та пропагуючи любов до нашої країни, стала справжньою зіркою мережі.