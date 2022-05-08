"Баба з косою підтягнулася": у Харкові помітили Тимошенко на підборах і в "броніці", мережа жартує

В інтернеті масово цікавляться, чому Тимошенко не має з собою автомата

У Харків, на який рф усе ще має загарбницькі плани, напередодні приїхала народна депутатка, голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Попри те, що політик побувала на Північній Салтівці, в одному з найбільш постраждалих районів міста, її все одно висміяли. Причина проста — незвичайне "поєднання" бронежилета та взуття на дуже масивних підборах.

Відео про відвідування Харкова Тимошенко опублікувала на своїй сторінці у Facebook. А ось відстеження реакції мережі займався "Телеграф".

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За словами самої народної депутатки, зараз на Салтівці із понад півмільйона жителів залишилося лише кілька десятків тисяч. Але навіть їм доводиться жити серед розбитих будинків та автомобілів, почуваючись у постійній небезпеці.

Юлія Тимошенко проїхала районом разом із волонтерами зі своєї політичної команди, які провели їй своєрідну "екскурсію". Політик побачила навіть "сплюснуту" через обвал машину і вирву, що залишилася від снаряда.

Проте мережа обговорює не вимогу про створення спецфонду для відновлення житла, про який заїкнулася Тимошенко, а її зовнішній вигляд. Багатьох збентежило, що політична діячка приїхала в зруйноване місто у спідниці та на підборах, а образ доповнила вельми масивним бронежилетом, який, утім, сидить немовби влитий.

Високі підбори не стали перешкодою для Тимошенко

"Вишенькою" на торті стало повернення звичної зачіски — знаменита "коса" знову разом із Юлею Тимошенко. Як відомо, до війни керівниця "Батьківщини" мала інший імідж: зазвичай вона ходила з високим хвостом.

Реакція мережі дуже неординарна – хтось відверто сміється, а хтось практично ненавидить політика за її візит. Ми зібрали для вас багато різних відгуків.

Втім, є й ті, кому до душі подібна турбота.

До слова, у Харкові на Північній Салтівці нещодавно побував і кореспондент "Телеграфа". Як живе і виглядає один із найбільш зруйнованих війною районів, можна подивитися у нашому ексклюзивному фоторепортажі.

Також ми показували, якою є ситуація в окремих населених пунктах Харківської області.