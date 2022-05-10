Порвали "Прорив": з’явилося відео знищення російського "супертанку" під Харковом

Непереможність російського танка швидко заперечили українські захисники

У вівторок, 10 травня, українські військовослужбовці нарешті показали, як кілька днів тому було ліквідовано один із найбільш розрекламованих росією танків Т-90М "Прорив". Його характеризували як "супертанк", а російські військові начальники пафосно розповідали про незламність такої техніки.

Про те, які "аргументи" застосували ЗСУ, щоб довести протилежне, повідомив у Facebook волонтер Роман Донік.

Армія України знищує техніку росіян — фото дивіться у нашому Telegram

Українці змогли підбити російську важку техніку поряд із Старим Салтовом, що на Харківщині. Бої велися за визволення цього населеного пункту, і росіяни вирішили ввести зі свого боку одне зі своїх новітніх озброєнь.

Старий Салтів на карті України

Як зазначив Донік, найважливішим є навіть не те, що з хваленими російськими танкістами впоралися бійці тероборони — з Харківського 227 батальйону 127 бригади ТРО. Іронія полягає ще й у тому, що використовувався при цьому гранатомет "Карл Густав".

Ця зброя вважається застарілою, випускалася наприкінці 40-х років минулого століття (орієнтовно — 1948), проте з легкістю змогла "прорвати" одразу два борти "супертанка".

До речі, варто зазначити, що за різними підрахунками будівництво одного "Прориву" коштує російській армії 4,5 млн доларів.

На думку військового кореспондента Андрія Цаплієнка, військовослужбовці, які змогли впоратися із цим пафосним "монстром", слід обов'язково нагородити.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку слабкість ЗСУ ефективно використовують проти російських танкістів. Головна фішка полягає в тому, де в танках окупантів розміщуються боєприпаси. Для більшої візуалізації нашому матеріалі знайдеться зрозуміла інфографіка.