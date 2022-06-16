"І що мені буде?": мешканка Харківщини обізвала ЗСУ та поплатилася за це (відео)

Наруги над нашими захисниками терпіти ніхто не збирається

Справедливе покарання очікує 34-річну мешканку Харківщини (імовірно, міста Балаклія) за зневажливі висловлювання на адресу українських військовослужбовців. У соцмережі TitTok жінка провела прямий ефір, де відгукнулася про ЗСУ за допомогою нецензурщини, а потім заявила, що "сама б їх убивала".

Не дивно, що нею впритул зайнялися представники Державного бюро розслідувань. Як повідомили у пресслужбі відомства, правоохоронці вже провели з жінкою роз’яснювальну роботу, і вона вибачилася перед українськими захисниками.

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"Добре, я скажу на ЗСУ — х**ня. І що мені за це буде?" — сміючись, питала жінка у соцмережах, розмірковуючи про нинішню ситуацію в країні.

Також під час прямої трансляції вона говорила, що не проти сама взяти участь у вбивстві українських військових. Звісно ж, така агресія дозволила запідозрити її в колабораціонізмі, що привернуло увагу відповідальних спецслужб.

Після пояснювальної розмови жінка визнала свою неправоту та швидко заперечила всі образливі вислови. За її словами, насправді вона є патріоткою України та розуміє, що ЗСУ — наші захисники. Також вона заявила, що при можливості допомагає українській армії. Щоправда, у чому полягає її допомога, вона не уточнила.

До слова, у її вибачення користувачі мережі не повірили. Багато українців чекають на судове покарання мешканки Харківщини, а деякі навіть пропонують більш радикальне вирішення проблеми.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дві школярки з Дніпра, які заявляли, що готові зайнятися з путіним оральним сексом, а росія — найкраща країна. При цьому вони всіляко принижували українців, за що поплатилися за підсумком.

Також "Телеграф" писав про те, чим закінчилася історія з ще однією мешканкою Харківщини, яка втекла від війни в Дніпро, але заявила, що чекає на окупацію регіону.