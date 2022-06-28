Окупанти розстрілюють Харків і вдень, і вночі: свіжа інформація про постраждалих

Серед постраждалих від обстрілу є й діти

Окупаційна армія росії завдала чергового ракетного удару по багатостраждальному місту Харкову, який потерпає від військової агресії рф вже 125 днів поспіль. В результаті ворожого обстрілу, який прийшовся по району Північна Салтівка, загинуло не менше 5 людей. Ще 22 мирних жителів міста, серед яких 5 — це діти, отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як у вівторок, 28 червня, повідомив керівник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram, усі постраждалі є мирними харків'янами, які на момент обстрілу перебували на вулиці та відпочивали на дитячих майданчиках.

"5 людей загинули, 22 отримали поранення, з них — 5 дітей. Такі жахливі наслідки сьогоднішніх обстрілів Харкова російськими окупантами. Всі вони — мирні мешканці Харкова, які йшли вулицями, гуляли на дитячих майданчиках… Щирі співчуття рідним", — йдеться в тексті публікації.

Також він додав, що російські окупанти гатили по дворах та вулицях, тобто виключно по цивільній інфраструктурі мирного міста, де перебувають лише цивільні люди.

Загалом, лише за останні чотири дні, росіяни випустили по Україні 131 ракету. Більшість з них гатила по цивільних об'єктах мирних областей країни. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

Варто відзначити, що у вівторок, 28 червня, бомбардування Харкова ворожою російською армією не припинилося. Зокрема, у місцевих Телеграм-каналах ширилася інформація про вибухи. Також було опубліковано кілька фотографій прильотів по місту.

Нагадаємо, що окупаційна армія російської федерації потужно бомбила Харківщину уночі 26 лютого. Ворог не одноразово випускав ракети по мирному місту, влучаючи як у військові, так і у цивільні об'єкти. У результаті ворожих обстрілів було багато жертв та постраждалих.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, навіть попри сильне бажання росіян все ж досягти своєї мети по захопленню Харкова, проте сил на це у окупаційної армії не вистачить.