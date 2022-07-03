Ракетний удар у Харкові: ворог б’є по критичній інфраструктурі

Внаслідок атаки постраждала жінка

Вже вкотре росіяни вдарили по Харкові рано-вранці — ракетний обстріл почався близько 4 ранку. Під вогнем окупантів опинилися Київський та Новобаварський райони міста. Користувачі в соцмережах зазначали, що з чотирьох вибухів декілька були в одній точці.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, влучання в об’єкт критичної інфраструктури в Київському районі, за попередніми даними, обійшлося без жертв. Ситуація в Новобаварському районі інша — там постраждала жінка, яка була у своєму будинку.

Удар припав на приватний будинок, у ньому та в навчальному закладі поряд вилетіли вікна. Постраждала – 54-річна жінка, чий будинок росія вирішила "демілітаризувати". Вона у лікарні у стані середньої тяжкості.

Загалом у області під вогнем ворога були Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони. У Чугуївському районі через обстріл сталися 5 пожеж — горіли господарські будівлі, гараж, хвоя та суха трава.

За добу поранено одну людину в Харкові і троє в області — дві в Чугуївському районі та одну в Харківському. Під артилерійським вогнем окупантів Російська Лозова, Перемога, Верхній Салтів, Замулівка, Волобуївка, Розплідник, Прудянка. Біля останнього села росіяни намагалися прорватися штурмом.

Раніше "Телеграф" писав, що росія знову обстріляла ракетами Одеську область. Але неспокійно було і в російському прикордонні — в рф заявили про обстріл Бєлгорода і двох збитих безпілотників у Курську.