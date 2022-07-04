Атака проти шкіл: по Харкову знову завдано ракетного удару (фото, відео)

Завали ще розбирають

Ворожі ракети знову атакували Харків о 4-й ранку і знову влучили в об’єкт освіти. Напередодні окупанти пошкодили школу у Новобаварському районі, 4 липня вони частково зруйнували гімназію у Шевченківському.

Згідно з офіційними даними, в освітній установі нікого не було, попередньо постраждалих немає. Вибухи пролунали о 4:03 та 4:04. Рятувальники ще працюють на місці атаки.

Від будівлі гімназії залишилася лише частина

Масштабні руйнування

Рятувальники продовжують розбір завалів

В області також було неспокійно — під вогнем опинилися Харківський, Ізюмський, Богодухівський райони. Зруйновано житлові будинки, господарські будівлі, гаражі. За добу росіяни своїми обстрілами вбили трьох мешканців села Безруки під Дергачами, постраждали шестеро людей — по них відкрили вогонь із артилерії.

Слідчі та експерти-криміналісти опрацювали понад 40 фактів пошкодження будинків та інших споруд унаслідок обстрілів та пожеж.

У регіоні також тривають активні бойові дії. Генштаб ЗСУ повідомляв про спробу штурму Прудянки, а також посилені обстріли і переміщення військ у районі окупованого Ізюму.

Як раніше писав "Телеграф", згідно з картами бойових дій росія може атакувати три українські міста після захоплення Лисичанська.