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Атака проти шкіл: по Харкову знову завдано ракетного удару (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Наслідки ракетного удару по гімназії у Харкові Новина оновлена 04 липня 2022, 09:07
Наслідки ракетного удару по гімназії у Харкові

Завали ще розбирають

Ворожі ракети знову атакували Харків о 4-й ранку і знову влучили в об’єкт освіти. Напередодні окупанти пошкодили школу у Новобаварському районі, 4 липня вони частково зруйнували гімназію у Шевченківському.

Згідно з офіційними даними, в освітній установі нікого не було, попередньо постраждалих немає. Вибухи пролунали о 4:03 та 4:04. Рятувальники ще працюють на місці атаки.

Обстріл Харкова 4 липня – постраждала школа
Від будівлі гімназії залишилася лише частина
Харків обстріл 4 липня Павлове Поле
Масштабні руйнування
Обстріл Шевченківського району Харків
Рятувальники продовжують розбір завалів

В області також було неспокійно — під вогнем опинилися Харківський, Ізюмський, Богодухівський райони. Зруйновано житлові будинки, господарські будівлі, гаражі. За добу росіяни своїми обстрілами вбили трьох мешканців села Безруки під Дергачами, постраждали шестеро людей — по них відкрили вогонь із артилерії.

Слідчі та експерти-криміналісти опрацювали понад 40 фактів пошкодження будинків та інших споруд унаслідок обстрілів та пожеж.

У регіоні також тривають активні бойові дії. Генштаб ЗСУ повідомляв про спробу штурму Прудянки, а також посилені обстріли і переміщення військ у районі окупованого Ізюму.

Як раніше писав "Телеграф", згідно з картами бойових дій росія може атакувати три українські міста після захоплення Лисичанська.

Теги:
#Харків #Обстріл #Школа #Ракети