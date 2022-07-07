Харків зазнав масштабного обстрілу, багато прильотів: що відомо (фото та відео)

Повідомляється про щонайменше шість вибухів у місті

У четвер, 7 липня, російські окупанти завдали чергового масового удару по місту Харків. Відомо про щонайменше шість влучань ворожих ракет у різних районах міста.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, публікуючи перші кадри з місць прильотів. Помітно, як у небі над Харковом з'явилося кілька стовпів чорного диму.

Оновлено 18:40: За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, росіяни завдали удару по місту реактивними системами залпового вогню. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину від російських обстрілів постраждали 3 осіб. Інформація оновлюється.

"Просимо жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувайте на вулицях міста. Адже ворог б’є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру", — написав голова ОВА.

По Харкову росіяни знову завдали масового ракетного удару

Місцеві жителі повідомляють, що в одному з місць, куди влучила ворожа ракета, розпочалася пожежа. Точна локація не повідомляється зі зрозумілих причин.

У деяких каналах з'явилася інформація, що обстріл Харкова російськими окупантами не обійшовся без жертв серед цивільного населення. Точної кількості загиблих не повідомляється, як і немає офіційного підтвердження від влади. Попередньо відомо, що на місця вибухів вже виїхали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Дехто зазначає, що повітряної тривоги у місті у момент перших прильотів ракет оголошено не було. Тому закликаємо харків'ян поберегти себе та не виходити з укриттів.

Нагадаємо, що у ніч на 6 липня російською ракетою було завдано удару по корпусу одного з вищих навчальних закладів Харкова. Під час обстрілу загинув 40-річний мешканець Харкова, який працював у постраждалому корпусі навчального закладу сторожем. У чоловіка фактично не було шансів вижити. І це – після низки обстрілів харківських шкіл та гімназій напередодні.