росія знову обстріляла Харків: зруйновано школу та житловий будинок (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 199
Удар був завданий крилатими ракетами
Окупанти знову завдали по Харкову ракетного удару — близько 3:30 ранку 10 липня вони випустили ракети по Слобідському і Основ’янському районам. Цілилися, як і раніше, по школі та житловому будинку.
Деталі повідомили у прокуратурі Слобідського району Харкова. Генштаб ЗСУ зазначає, що удару було завдано з території Білгородської області крилатою ракетою типу "Іскандер".
Перша ракета прилетіла до школи у Слобідському районі та зруйнувала її. Друга — до Основ’янського району, де влучила до будинку. Поранення отримав 62-річний мешканець.
Постраждав також дитячий санаторій, розташований поряд. Як пізніше уточнили в обласній адміністрації, зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Постраждалий чоловік у середньому стані.
У школі попередньо зруйновано другий та третій поверхи, перший також пошкоджено. Постраждалих чи загиблих немає.
Також під вогнем за добу були Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони області. У смт Печеніги загинула молода дівчина. Поранено як мінімум двох людей.
Зазначимо, аналітики вважають, що росія хоче приєднати Харківську область до себе — одним із варіантів може стати створення чергової псевдореспублки.
Раніше "Телеграф" повідомляв про обстріл росіянами Часового Яру на Донеччині — під завалами залишаються люди.