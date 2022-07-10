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росія знову обстріляла Харків: зруйновано школу та житловий будинок (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Окупанти атакували школу
Окупанти атакували школу

Удар був завданий крилатими ракетами

Окупанти знову завдали по Харкову ракетного удару — близько 3:30 ранку 10 липня вони випустили ракети по Слобідському і Основ’янському районам. Цілилися, як і раніше, по школі та житловому будинку.

Деталі повідомили у прокуратурі Слобідського району Харкова. Генштаб ЗСУ зазначає, що удару було завдано з території Білгородської області крилатою ракетою типу "Іскандер".

Перша ракета прилетіла до школи у Слобідському районі та зруйнувала її. Друга — до Основ’янського району, де влучила до будинку. Поранення отримав 62-річний мешканець.

Постраждав також дитячий санаторій, розташований поряд. Як пізніше уточнили в обласній адміністрації, зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Постраждалий чоловік у середньому стані.

Обстріл Харкова
Зруйнований приватний будинок
Обстріл Харкова 10 липня
Частини будови просто немає
Харків обстріл 10 липня
Дісталося і будівлі санаторію

У школі попередньо зруйновано другий та третій поверхи, перший також пошкоджено. Постраждалих чи загиблих немає.

Обстріл Харкова зруйновано школу
Цілилися до школи
Обстріл школи Харків
Перший поверх школи
Обстріл Харкова 10 липня
Перекриття обрушилися

Також під вогнем за добу були Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони області. У смт Печеніги загинула молода дівчина. Поранено як мінімум двох людей.

Зазначимо, аналітики вважають, що росія хоче приєднати Харківську область до себе — одним із варіантів може стати створення чергової псевдореспублки.

Раніше "Телеграф" повідомляв про обстріл росіянами Часового Яру на Донеччині — під завалами залишаються люди.

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#Харків #Харківська область #Обстріл