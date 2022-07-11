Майже як у Часовому Яру: фото та відео наслідків ракетного удару по Харкову
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Російська ракета обрушила під’їзд житлового будинку
Ніч на 11 липня у Харкові знову була неспокійною, окупанти тричі піддали місто ракетному обстрілу. Одна з ракет влучила по житловій шестиповерхівці близько 4 ранку.
Як уточнили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, будинок знаходиться в Основ’янському районі — після вибуху зруйновано один із під’їздів.
З-під завалів вдалося врятувати одну людину – 86-річна жінка жила на другому поверсі. На місці все ще працюють рятувальники.
Попередньо — жертв та постраждалих немає. Розбирають завали.
Ще дві точки влучення — двір біля складу у тому ж районі та школа у сусідньому Слобідському районі міста. Місцеві жителі повідомляють, що це вже другий "приліт" до навчального закладу.
По області за добу також сталося 11 пожеж через російські обстріли. З них по п’ять у Чугуївському та Ізюмському районах та один у Богодухівському. Зайнялися житловий будинок, господарські будівлі, виробничі споруди, машини, звалище і трава. У Богодухівському районі є постраждалий – до лікарні направили 41-річного чоловіка.
"Телеграф" також повідомляє, що кількість жертв обстрілу багатоповерхівки у Часовому Яру на Донеччині збільшилася до 17 осіб, ще понад 20 можуть залишатися під завалами.
Кількість обстрілів уздовж лінії фронту дедалі збільшується — за даними Генштабу ЗСУ, окупанти намагаються стримати українські Сили оборони на позиціях, щоб не дати перейти у наступ.