Росіяни вдарили по густонаселеному району Харкова: є "прильоти"

Ворог ударив по медустанові

Ранок четверга, 21 липня, розпочався для харків’ян не з кави, — російські окупанти розпочали обстріл одного з найгустонаселеніших районів міста.

Цю інформацію підтвердили керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов.

Вибухи почалися близько 09:30, одразу після чого оголосили повітряну тривогу та загрозу артобстрілу. Пролунала серія вибухів, після чого почалася сильна пожежа.

Як пізніше прояснили ситуацію представники влади, ворожі снаряди влучили у медустанову, є постраждалі.

"За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу одного із житлових районів Харкова 17 людей отримали поранення", — повідомляє Синєгубов.

Місцеві канали активно публікують фото та відео наслідків чергового обстрілу ворога. Як видно, удар був руйнівним:

Варто зауважити, що минула ніч і так не була спокійною для мешканців Харкова, — увечері та вночі було чути обстріли, проте вранці вдарили у межах міста.

Як повідомляв "Телеграф", вранці минулого дня 20 липня росіяни вдарили по зупинці транспорту в Харкові, внаслідок чого загинуло троє людей, серед яких маленька дитина.