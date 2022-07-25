Будівля впала на людей: росія влаштувала потужний обстріл під Харковом (фото наслідків)

Люди намагалися сховатись від російських ракет, але опинилися під зруйнованою будівлею

Російські окупанти вночі обстріляли Чугуїв Харківської області – цілями ворога стали ліцей та Будинок культури. Руйнування суттєві, постраждали також житлові будинки.

За інформацією голови ОВ Олега Синегубова, в одному з приміщень були люди — з-під завалів дістали трьох людей без пошкоджень. За даними обласної прокуратури є постраждала жінка 46 років.

Також під завалами перебувають троє людей, повідомляють у відомстві. Голова Слідчого управління області Сергій Болвінов уточнив, що під завалами Будинку культури перебувають дві жінки та чоловік. Вони не відгукуються. Також кількість поранених збільшилась до двох.

Наслідки обстрілу Чугуєва

Будинок культури зруйновано

На місці працюють слідчі та рятувальники

Руйнування в Чугуєві

Попередньо відомо, що обстрілювали Чугуїв із зенітно-ракетних комплексів С-300, частину вдалося збити. Частина влучила в землю. Розбір завалів на місці обстрілу триває.

Частина ракети

Частина снаряду

Люди ховалися у підвалі Будинку Культури від обстрілу окупантів. Від Харкова до Чугуєва менш як 40 км, місто під постійною атакою росіян.

Чугуїв знаходиться неподалік від окупованої території

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни постійно обстрілюють територію України з різних видів озброєння — від РСЗВ до ракет "Калібр". Вони, зокрема, знаходяться на борту двох кораблів у Чорному морі.