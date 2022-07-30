Росіяни ракетним залпом знищили училище: апокаліптичні фото

Кадри жахливої атаки опублікував мер міста Ігор Терехов

Внаслідок нічної атаки на Харків росіяни знищили ще один навчальний заклад у місті. Про пожежу в Харківському вищому професійному училищі №6, яке розташоване у Слобідському районі, повідомили мер Ігор Терехов та голова області Олег Синєгубов.

Пожежа у розбомбленому харківському училищі

Терехов опублікував фото з місця прильоту і повідомив, що по будівлі ймовірно стріляли із ЗРК С-300. "По училищу випустили аж три ракети. Імовірно, С-300. Центральний корпус знищено, пожежа була велика, але наші рятувальники впоралися, за що їм велике спасибі", — написав міський голова. На опублікованих ним знімках видно, що будівля горіла зсередини дуже серйозно.

Синєгубов уточнив, що обстріл навчального закладу відбувся близько 3 години ночі. Постраждала також будівля спортзалу училища.

Відомо також, що другий приліт у Харкові стався в районі Холодної гори. Снаряд росіян влучив у землю. Постраждалих та руйнувань немає, тільки у навколишніх будинках повибивало шибки.

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Як повідомляв "Телеграф", росіяни обстрілюють Харків практично без перерв і уже перетворили великий спальний район Салтівку на фактично місто-привид, мешканці якого змушені виживати.