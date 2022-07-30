Рус

Росіяни ракетним залпом знищили училище: апокаліптичні фото

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
100
Будівля харківського училища палала від російських ракет
Будівля харківського училища палала від російських ракет

Кадри жахливої атаки опублікував мер міста Ігор Терехов

Внаслідок нічної атаки на Харків росіяни знищили ще один навчальний заклад у місті. Про пожежу в Харківському вищому професійному училищі №6, яке розташоване у Слобідському районі, повідомили мер Ігор Терехов та голова області Олег Синєгубов.

Пожежа у розбомбленому харківському училищі

Терехов опублікував фото з місця прильоту і повідомив, що по будівлі ймовірно стріляли із ЗРК С-300. "По училищу випустили аж три ракети. Імовірно, С-300. Центральний корпус знищено, пожежа була велика, але наші рятувальники впоралися, за що їм велике спасибі", — написав міський голова. На опублікованих ним знімках видно, що будівля горіла зсередини дуже серйозно.

Синєгубов уточнив, що обстріл навчального закладу відбувся близько 3 години ночі. Постраждала також будівля спортзалу училища.

Відомо також, що другий приліт у Харкові стався в районі Холодної гори. Снаряд росіян влучив у землю. Постраждалих та руйнувань немає, тільки у навколишніх будинках повибивало шибки.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни обстрілюють Харків практично без перерв і уже перетворили великий спальний район Салтівку на фактично місто-привид, мешканці якого змушені виживати.

Теги:
#Харків #Обстріл #Навчальні заклади #С-300