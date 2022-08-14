"Залізний купол "Харків не закриє": бізнесмен оцінив, що може допомогти місту від російських ракет

Харків під вогнем окупантів щодня, як і багато міст області

Прифронтові міста, такі як Харків, Миколаїв, Запоріжжя, регулярно страждають від російських обстрілів і багатьох їхніх жителів обурюються тим, що не діє ППО. Військові фахівці пояснюють — міста обстрілюють із реактивних систем залпового вогню.

Харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов в інтерв’ю "Телеграфу" нагадує — протиповітряна та протиракетна оборона це різні речі. ППО працює – літаків ворога над Харковом немає. Щодо ПРО, то тут ситуація складніша: "Ракети є різні, є крилаті ракети, є балістичні ракети, їх не треба плутати, є дуже швидкі ракети ще радянського виробництва Х-22, коли вона злітає з території Білгорода час підльоту до хвилини. — Розповідає Сапронов — ПРО, я не знаю, які потрібні, хіба що ЗРК "Патріот", бо навіть знаменитий ізраїльський "Залізний купол" Харків не закриє, бо це від легких ракет".

Бізнесмен упевнений, що така система Харкову потрібна і сподівається, що після фактичної перемоги України стане "другим Ізраїлем". Він також зазначає, що Харків дістають РСЗВ з території росії з Білгородської області.

Від харківської Окружної дороги до найближчої точки росії трохи більше 20 км

"Смерч", "Ураган" летить 70 км, а модернізований понад 100 км. Це дуже неточна ракета, яка влучає з похибкою в 300 метрів", — зазначає Сапронов і додає, що росіяни розуміють, що Харків їм не взяти і "кошмарять" людей щодня ракетами.

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Раніше "Телеграф" публікував думку Сапронова про те, що зима в Харкові має бути непростою — бізнесмен радить мешканцям запастися альтернативними джерелами тепла. Сам він також планує запастися "буржуйками". У Харкові також готуються на випадок агресивних дій окупантів у бік міста землею.