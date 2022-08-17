Окупанти влучили в гуртожиток у Харкові: будівля загорілася, багато жертв та постраждалих (відео)

Окупанти знищили гуртожиток у Харкові

Окупанти вкотре обстріляли Салтівський район Харкова, через що на місці виникла масштабна пожежа. На жаль, не обійшлось без жертв.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі голова Харківської ОДА Олег Синегубов, удар був нанесений по житловій інфраструктурі, через що в одній із багатоповерхівок виникла пожежа.

На місці вже працюють рятувальники та медики. Він повідомив, що згідно з попередніми даними загинули двоє людей, а постраждали ще 10.

"Максимально перебуваєте в укриттях. Ворог все ще хаотично завдає ударів. Не ігноруйте сигнали тривоги!", — написав він.

Ця цифра може бути не остаточною, оскільки гасіння пожежі та розбирання завалів продовжуються.

Водночас на обстріл відреагував і президент Володимир Зеленський, який повідомив, що удару було завдано по гуртожитку.

UPD: За даними джерел "Телеграфа" удару було завдано по гуртожитку, де проживали люди з вадами слуху. Тому зараз встановити кількість жертв і постраждалих неможливо, оскільки рятувальники не можуть докричатися до тих, хто вижив і залишається під завалами.

Згідно з останніми даними від мера Харкова Ігоря Терехова, кількість загиблих збільшилася до 6, а постраждалих — до 13

Як повідомлялося раніше, прифронтові міста на кшталт Харкова та Миколаєва обстрілюються росіянами чи не щодня. При цьому удари завдаються не ракетами, а реактивною артилерією, снаряди якої перехопити практично неможливо.