Ракетний удар по Харкову: Кулеба розповів, як зупинити путіна

У МЗС закликали дати Україні більше зброї

Після ракетного удару окупантів по гуртожитку в Харкові варто ввести нові санкції проти росії і надати більше зброї Україні.

Як повідомив у своєму Твіттер глава МЗС України Дмитро Кулеба, внаслідок удару по житловому району Харкова загинули щонайменше 6 людей і ще не менше 16 отримали поранення.

"Росіяни завдали удару по житловому району Харкова, вбивши не менше 6 і поранивши не менше 16 осіб. росія продовжує вбивати людей посеред Європи. Єдиний спосіб зупинити путіна — надати Україні максимальну військову допомогу і ввести більш жорсткі санкції проти росії", — написав він.

Як повідомлялося раніше, ракетного удару по Харкову було завдано пізно ввечері 17 серпня. Поки достеменно невідомо, що саме росіяни використовували для обстрілу гуртожитку, але вже були озвучені варіанти, що це або крилата ракета "Калібр" або ракета з ОТРК "Іскандер".

Згідно з останніми даними, які озвучив міський голова Ігор Терехов, відомо про те, що внаслідок прильоту загинули 7 людей, а постраждали ще 17. Роботи з розбору завалів продовжуються.