"Біль та спустошення": харківські школярі у День знань показали руїни знищеної школи

Росіяни приносять з собою лише розруху

Цьогорічний День знань в Україні святкували далеко не у всіх регіонах, а причиною тому є війна та постійні обстріли, які російські окупанти завдають по українських містах. Жодна зі шкіл не відкрила свої двері у прифронтовому Харкові, адже у місті майже не лишилося закладів освіти, які не постраждали від збройної агресії росіян.

Місцевий фотограф Вікторія Вагодська на власній сторінці в Instagram показала, що приніс так званий "руській мір" школярам Харкова — зруйновані стіни, вибиті шибки, випалені книги та 1 вересня на руїнах школи, яка ще того року приймала сотні дітей та була наповненою життям.

Перший дзвоник у цій школі цьогоріч не покличе школярів за парти, але вони все одно прийшли до рідних стін, аби всьому світу показати, чого коштують обстріли з боку російських окупантів. Діти з бантиками у білих сорочках позували з книгами з української мови, аби вкотре підкреслити, що росіянам немає місця в Україні і їм тут зовсім не раді.

Варто зазначити, що Харків росіяни обстрілюють майже кожного дня, завдаючи ударів по різних районах міста та знищуючи цивільну інфраструктуру. На жаль, дуже часто не обходиться без жертв та постраждалих серед мирних жителів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти активізувалися з обстрілами й прилеглих до Харкова областей, зокрема Запорізької та Дніпропетровської.