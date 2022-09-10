Окупанти тікають із важливого міста на кордоні з росією: що відбувається у Вовчанську

Окупанти намагаються вивезти із собою мирних жителів

Російські окупанти, які тікають з Харківської області, повідомили про те, що місто Вовчанськ, розташоване на кордоні України та росії, вже частково перебуває під контролем ЗСУ.

Як повідомляється в телеграм-каналі окупаційної "адміністрації" Вовчанського району, російські війська вирішили залишити населений пункт, а депутат "Єдиної росії" Євген Євтушенко повідомив, що штаб буде перенесений до російського Білгорода.

Також у повідомленні йдеться про те, що філії "адміністрації" будуть розташовані в Курську, Якутську, Владивостоці та Санкт-Петербурзі.

При цьому окупаційна "влада" повідомила, що все мирне населення Вовчанська буде евакуйовано на територію росії, а це за їх оцінками близько 1,5 тисячі осіб.

Близько 20:00 там також повідомили, що ЗСУ вже контролюють частину міста.

Як повідомлялося раніше, Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військовослужбовці ведуть наступальні дії на двох напрямках — Харківському та Південнобузькому.

При цьому напередодні стало відомо, що російські війська вирішили втекти з Ізюму, а ЗСУ увійшли до Куп’янська і встановили український прапор на будівлі міської ради.